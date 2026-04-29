Séries Canadiens-Lightning

À l’approche du cinquième match crucial contre le Lightning de Tampa Bay, l’état de santé de plusieurs piliers du Canadien, dont Juraj Slafkovsky et Mike Matheson, suscite des inquiétudes malgré le ton rassurant de Martin St-Louis.

Jean-François Baril aborde aussi les débats technologiques qui animent la LNH, notamment la proposition d’un arbitre vidéo superviseur pour pallier la rapidité du jeu et l’intégration prochaine de puces électroniques dans les rondelles pour confirmer les buts.

Pour terminer, il effectue un tour d'horizon des séries montre que les anciens des Canadiens continuent de s'illustrer ailleurs dans la ligue.

Écoutez la chronique sportive de Jean-François Baril, mercredi à Lagacé le matin.