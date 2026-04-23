Conflit de travail et alimentation

L'épicier Metro traverse une période turbulente marquée par une grève à son centre de distribution de Laval, entraînant des pénuries de produits frais et une baisse de 14 % de son titre boursier en un an.

Les consommateurs, dont le budget est serré par l'inflation, se tournent de plus en plus vers des options d'escompte comme Dollorama ou des applications anti-gaspillage.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi à Lagacé le matin.