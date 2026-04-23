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Conflit de travail et alimentation

Metro face à la grève: tablettes vides et pertes financières

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 avril 2026 07:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Metro face à la grève: tablettes vides et pertes financières
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

L'épicier Metro traverse une période turbulente marquée par une grève à son centre de distribution de Laval, entraînant des pénuries de produits frais et une baisse de 14 % de son titre boursier en un an.

Les consommateurs, dont le budget est serré par l'inflation, se tournent de plus en plus vers des options d'escompte comme Dollorama ou des applications anti-gaspillage. 

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi à Lagacé le matin. 

«Il n'y a pas seulement des pénuries de fromage cottage [...] il y a aussi des pénuries de fruits et légumes parce que les employés du centre de distribution de Laval sont en grève depuis la fin mars.»

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés

  • De son côté, Tesla renoue avec les profits (7 millions de dollars canadiens par jour) et pivote vers l'innovation futuriste avec la production de robots humains et de taxis sans conducteur;
  • L'instabilité géopolitique fait exploser le coût du kérosène, forçant Transat à annuler 6 % de ses vols prévus.

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