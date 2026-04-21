Bouclier anti-inflation pour les fonctionnaires?

Alors que l'inflation au Québec a atteint 2,9% en mars, 500 000 fonctionnaires québécois s'apprêtent à recevoir une prime anti-inflation pouvant atteindre 2 710 $ cette année.
Marie-Eve Fournier souligne que, malgré la hausse du prix des aliments et de l'énergie, le salaire horaire moyen au Canada a progressé de 4,7% en un an, permettant à la moyenne des Canadiens de maintenir leur pouvoir d'achat.
Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi à Lagacé le matin.
«Est-ce que le secteur public est en train de devenir une espèce de bulle capitonnée qui résiste à l’augmentation de tout, alors que le reste des travailleurs est forcé d’encaisser les coups?»
Autres sujets abordés
- La situation critique de Postes Canada, qui affiche une perte d'un milliard 570 millions de dollars;
- Le récent recul de la SAQ sur sa décision d'abolir les boîtes de carton gratuites.