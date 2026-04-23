Un incendie majeur a fait rage dans la cour du géant du recyclage American Iron & Metal (AIM), dans l'est de Montréal, jeudi matin.

Selon des sources obtenues par le chroniqueur politique Jonathan Trudeau, la Ville de Montréal s'apprêterait à poser un geste radical en retirant le permis d'exploitation de l'entreprise en raison de nombreuses infractions environnementales accumulées au fil des ans.

Écoutez les chroniqueurs Luc Ferrandez et Jonathan Trudeau faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Luc Ferrandez déplore quant à lui l'impuissance chronique des autorités face aux entreprises polluantes