 Aller au contenu
Guerre en Iran, détroit d'Ormuz et aviation

Le prix du kérosène explose: vos vacances d'été menacées?

par 98.5

0:00
14:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 avril 2026 07:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le prix du kérosène explose: vos vacances d'été menacées?
Des transporteurs comme Lufthansa ont commencé à annuler certains vols. / Markus Mainka / Adobe Stock

La crise qui secoue actuellement le détroit d'Ormuz, point de passage névralgique pour le commerce mondial, provoque une onde de choc majeure sur le marché de l'énergie.

Le blocage de cette voie maritime, par laquelle transitent quotidiennement des centaines de navires chargés de pétrole et de gaz, entraîne une flambée spectaculaire du prix du kérosène.

En Europe, les stocks de carburant pour l'aviation ne tiendraient plus que pour six semaines, forçant déjà des transporteurs comme Lufthansa et Air Canada à annuler certains vols ou à imposer des surprimes importantes aux voyageurs.

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au Centre d'études et de recherches internationales, et Mehran Ebrahimi, directeur de l’Observatoire international de l’aéronautique et de l’aviation civile et professeur à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, faire le point sur l'impact de cette crise énergétique, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Alors que les compagnies aériennes tentent de maintenir leurs liaisons internationales, le coût des billets d'avion grimpe en flèche en raison des surcharges de carburant.

Bien que les passagers soient protégés par leur contrat d'achat, l'imprévisibilité de la situation rend toute planification à long terme extrêmement complexe, d'autant plus que les infrastructures de raffinage dans le Golfe ont également été touchées.

Vous aimerez aussi

Le vapotage chez les jeunes: un portrait inquiétant en 2026
Lagacé le matin
Le vapotage chez les jeunes: un portrait inquiétant en 2026
0:00
5:28
Nouveau Multi: Marie-Éva de Villers à la défense de la langue française
Lagacé le matin
Nouveau Multi: Marie-Éva de Villers à la défense de la langue française
0:00
10:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Nouveau Multi: Marie-Éva de Villers à la défense de la langue française
Rattrapage
Lingustique et langue française
Nouveau Multi: Marie-Éva de Villers à la défense de la langue française
«Veux-tu vraiment aller en ce moment défendre le gouvernement israélien?»
Rattrapage
Le chef péquiste s'est-il piégé?
«Veux-tu vraiment aller en ce moment défendre le gouvernement israélien?»
Incendie dans l’Est: la Santé publique appelle à la prudence
Rattrapage
Présence possible de contaminants dans l'air
Incendie dans l’Est: la Santé publique appelle à la prudence
Incendie chez AIM: la Ville s'apprêterait à retirer le permis de l'entreprise
Rattrapage
Montréal
Incendie chez AIM: la Ville s'apprêterait à retirer le permis de l'entreprise
Séries LNH: les Penguins au bord de l'abîme contre Philadelphie
Rattrapage
Crosby, Malkin, Letang sur le bord de la retraite?
Séries LNH: les Penguins au bord de l'abîme contre Philadelphie
Le grand ménage de votre pharmacie: un geste crucial pour votre santé
Rattrapage
La tendance CleanTok
Le grand ménage de votre pharmacie: un geste crucial pour votre santé
L’OSM renouvelle son lien avec le chef Rafael Payare
Rattrapage
Du Vénézuela au Québec
L’OSM renouvelle son lien avec le chef Rafael Payare
Des saumons sous l’effet de la cocaïne
Rattrapage
Une étude surprenante
Des saumons sous l’effet de la cocaïne
Arrestation à Québec: le réseau terroriste 764 cible nos jeunes
Rattrapage
Alerte aux parents
Arrestation à Québec: le réseau terroriste 764 cible nos jeunes
Inondations à Gatineau: 190 résidences déjà touchées
Rattrapage
Montée des eaux
Inondations à Gatineau: 190 résidences déjà touchées
Souveraineté albertaine: un mouvement marginal en voie de devenir permanent
Rattrapage
Neuf questions sur l’autonomie provinciale
Souveraineté albertaine: un mouvement marginal en voie de devenir permanent
Le vapotage chez les jeunes: un portrait inquiétant en 2026
Rattrapage
Taux similaire au tabagisme il y a quinze ans
Le vapotage chez les jeunes: un portrait inquiétant en 2026
Incendie majeur dans un centre de recyclage à Montréal
Rattrapage
Inquiétudes sur la toxicité de l'air à Montréal
Incendie majeur dans un centre de recyclage à Montréal
Metro face à la grève: tablettes vides et pertes financières
Rattrapage
Conflit de travail et alimentation
Metro face à la grève: tablettes vides et pertes financières