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Inquiétudes sur la toxicité de l'air à Montréal

Incendie majeur dans un centre de recyclage à Montréal

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 avril 2026 07:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Incendie majeur dans un centre de recyclage à Montréal
Depuis 5 h 20, un incendie s’est déclaré dans un centre de recyclage de l’est de Montréal, impliquant des carcasses de véhicules et du métal. / Cogeco Média

Depuis 5 h 20 jeudi matin, un incendie fait rage dans un centre de recyclage commercial situé dans l'est de Montréal.

Selon Annick Vaillancourt, du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), le brasier a pris naissance dans une pile de déchets comprenant des carcasses de véhicules et divers matériaux métalliques.

Bien qu'un impressionnant panache de fumée et des odeurs marquées soient perceptibles jusqu'à l'Île-des-Sœurs, la toxicité de l'air reste pour l'instant indéterminée. 

Les autorités précisent que si un danger pour la santé publique était confirmé, des mesures de sécurité et du porte-à-porte seraient immédiatement déployés.

Écoutez Annick Vaillancourt, du Service d'incendie de Montréal, expliquer le tout, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.

«Si cette exigence-là [de rester à l'intérieur] va être lancée, il va y avoir des messages, il va y avoir du porte-à-porte, il va y avoir des démarches qui vont être entreprises pour sécuriser les gens environnant.»

Annick Vaillancourt

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