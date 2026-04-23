Inquiétudes sur la toxicité de l'air à Montréal

Depuis 5 h 20 jeudi matin, un incendie fait rage dans un centre de recyclage commercial situé dans l'est de Montréal.

Selon Annick Vaillancourt, du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), le brasier a pris naissance dans une pile de déchets comprenant des carcasses de véhicules et divers matériaux métalliques.

Bien qu'un impressionnant panache de fumée et des odeurs marquées soient perceptibles jusqu'à l'Île-des-Sœurs, la toxicité de l'air reste pour l'instant indéterminée.

Les autorités précisent que si un danger pour la santé publique était confirmé, des mesures de sécurité et du porte-à-porte seraient immédiatement déployés.

Écoutez Annick Vaillancourt, du Service d'incendie de Montréal, expliquer le tout, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.