Présence possible de contaminants dans l'air

Un incendie majeur dans une usine de recyclage de pièces automobiles de l'est de Montréal a généré un impressionnant panache de fumée, propageant une odeur de plastique brûlé jusqu'au centre-ville.

Dany Raymond confirme que bien que le feu soit maîtrisé, des contaminants comme des BPC pourraient être présents.

Santé Canada effectue actuellement des analyses précises de la qualité de l'air.

En attendant les résultats prévus en début d'après-midi, il est fortement recommandé aux personnes vulnérables de rester à l'intérieur et de fermer les fenêtres.

Écoutez Dany Raymond, de la Direction régionale de santé publique de Montréal, expliquer le tout, jeudi à Lagacé le matin.