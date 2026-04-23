Lingustique et langue française

La linguiste Marie-Éva de Villers présente la huitième édition du Multidictionnaire de la langue française.

Cet ouvrage monumental de 2 000 pages, qui vient d'être publié, intègre 220 nouvelles entrées et 1 500 articles enrichis pour mieux décoder l'actualité d'aujourd'hui.

Écoutez Marie-Éva de Villers faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La linguiste explique que le choix des nouveaux termes repose sur deux critères majeurs : la fréquence d'utilisation à l'écrit et l'utilité pour comprendre les enjeux contemporains.

Parmi les nouveautés, on retrouve des mots comme «entrisme», «plutocratie» ou encore le néologisme québécois «réduflation», créé pour éviter l'anglicisme shrinkflation.

Mme de Villers souligne également la grande réceptivité des Québécois face aux recommandations de l'Office québécois de la langue française, citant des succès comme «courriel», «maliciel» ou «rançongiciel».

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