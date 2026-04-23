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Lingustique et langue française

Nouveau Multi: Marie-Éva de Villers à la défense de la langue française

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 avril 2026 09:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Nouveau Multi: Marie-Éva de Villers à la défense de la langue française
Patrick Lagacé / Cogeco Média

La linguiste Marie-Éva de Villers présente la huitième édition du Multidictionnaire de la langue française.

Cet ouvrage monumental de 2 000 pages, qui vient d'être publié, intègre 220 nouvelles entrées et 1 500 articles enrichis pour mieux décoder l'actualité d'aujourd'hui.

Écoutez Marie-Éva de Villers faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La linguiste explique que le choix des nouveaux termes repose sur deux critères majeurs : la fréquence d'utilisation à l'écrit et l'utilité pour comprendre les enjeux contemporains.

Parmi les nouveautés, on retrouve des mots comme «entrisme», «plutocratie» ou encore le néologisme québécois «réduflation», créé pour éviter l'anglicisme shrinkflation.

Mme de Villers souligne également la grande réceptivité des Québécois face aux recommandations de l'Office québécois de la langue française, citant des succès comme «courriel», «maliciel» ou «rançongiciel». 

Autres sujets abordés

  • Dictionnaires papier vs numérique: Marie-Éva de Villers défend l'usage du papier pour favoriser la concentration, tout en précisant que le Multi est disponible sur toutes les plateformes.
  • Qualité du français au Québec: la linguiste se montre optimiste, notant une amélioration de la connaissance de la langue grâce à la scolarisation accrue de la population.
  • Débat sur le «Bon matin»: malgré son omniprésence dans l'usage quotidien, l'auteure maintient qu'il s'agit d'un calque de l'anglais et préfère le traditionnel «Bonjour».
  • Féminisation des titres: bien qu'elle accepte le terme «autrice», Marie-Éva de Villers confie une préférence personnelle pour «auteure», un terme adopté au Québec depuis plus de 50 ans.

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