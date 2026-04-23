Une étude surprenante

Le professeur Normand Voyer apporte des nuances importantes à une étude suédoise surprenante concernant l’impact de la cocaïne sur le comportement des saumons.

Contrairement à ce que laissait entendre une certaine couverture médiatique, la drogue ne rend pas les poissons plus rapides, mais modifie radicalement leur comportement migratoire en les rendant plus téméraires et endurants.

Écoutez le professeur Normand Voyer, professeur titulaire au département de chimie de l’Université Laval faire le point, jeudi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.