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Montée des eaux

Inondations à Gatineau: 190 résidences déjà touchées

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 avril 2026 08:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Inondations à Gatineau: 190 résidences déjà touchées
Maude Marquis-Bissonnette / Cogeco Média

La montée des eaux de la rivière des Outaouais force déjà les autorités de Gatineau à une vigilance accrue en ce jeudi matin.

La mairesse Maude Marquis-Bissonnette rapporte que 190 maisons sont directement inondées et que près de 300 autres sont enclavées par les eaux. Actuellement, 46 rues sont affectées, dont 13 ne sont accessibles qu'en embarcation nautique, compliquant l'accès pour les services d'urgence.

Écoutez la mairesse Maude Marquis-Bissonnette faire le point sur la situation, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Pour l'instant, on n'est pas dans les scénarios de 2017 et 2019, on est plutôt dans le scénario de 2023. On ne conçoit pas que ça va atteindre ces niveaux-là, mais on reste toujours en mode veille.» 

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