Tickets de stationnement impayés

À l’occasion du centième anniversaire de l’Olympia de Montréal, la mairesse Soraya Martinez Ferrada est venue surprendre l’humoriste Charles Brunet sur scène.

Depuis plusieurs semaines, l’humoriste échange avec la mairesse sur ses réseaux sociaux, notamment pour se plaindre des nombreuses amendes de stationnement qu’il reçoit.

La situation, tournée en dérision, a donné naissance à un moment comique lorsque la mairesse a interrompu la représentation de Charles Brunet, accompagnée de faux policiers, pour lui demander de payer ses amendes afin que la Ville puisse boucher ses nids-de-poule.

Écoutez le chroniqueur médias sociaux Frédéric Labelle raconter cette intervention, mardi, au micro de Patrick Lagacé.