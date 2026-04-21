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Animateur de l'émission du retour en août

«C'est avec grand bonheur, grand privilège que j'accepte ce rôle»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 avril 2026 16:24

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin

Gino Chouinard animera l’émission Le Québec maintenant sur les ondes du 98.5 FM à partir du mois d’août, succédant ainsi à Philippe Cantin. Ce dernier remplacera Patrick Lagacé durant la saison estivale à l'émission du matin, en plus d'être chroniqueur et animateur des soirées électorales.

Écoutez Gino Chouinard, l'animateur désigné pour la rentrée du mois d'août, au micro de Philippe Cantin.

Ancien animateur de l'émission télévisée Salut Bonjour pendant vingt ans, Gino Chouinard explique avoir pris une pause salutaire avant d’accepter ce nouveau défi, soulignant l’importance de l’équipe et l’émotion liée à ce changement dans le monde de la radio montréalaise.

«Dans la dernière année et demie, j'ai été moins actif», souligne Gino Chouinard.

«J'avais besoin d'une bonne pause, parce que l'usure de Salut bonjour s'est fait sentir une fois que j'ai quitté. Je me suis aperçu que la fatigue était là, donc, j'ai ralenti. Ça a fait du bien. Ça a été une pause vraiment salutaire pour moi.»

«Il y a eu des propositions qui sont arrivées au fil des mois, au fil des semaines, mais celle-ci, on dirait que je ne pouvais pas la laisser passer. On dirait que celle-ci, c'était là où j'avais envie d'être. Parce que tu sais, j'ai accompagné les gens pendant des années avant qu'ils quittent pour le travail. Là, je vais les ramener à la maison. C'est comme une forme de boucle, on dirait pour moi. C'est avec grand bonheur, grand privilège que j'accepte ce rôle-là.»

Gino Chouinard.

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