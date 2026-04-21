Animateur de l'émission du retour en août

Gino Chouinard animera l’émission Le Québec maintenant sur les ondes du 98.5 FM à partir du mois d’août, succédant ainsi à Philippe Cantin. Ce dernier remplacera Patrick Lagacé durant la saison estivale à l'émission du matin, en plus d'être chroniqueur et animateur des soirées électorales.

Écoutez Gino Chouinard, l'animateur désigné pour la rentrée du mois d'août, au micro de Philippe Cantin.

Ancien animateur de l'émission télévisée Salut Bonjour pendant vingt ans, Gino Chouinard explique avoir pris une pause salutaire avant d’accepter ce nouveau défi, soulignant l’importance de l’équipe et l’émotion liée à ce changement dans le monde de la radio montréalaise.

«Dans la dernière année et demie, j'ai été moins actif», souligne Gino Chouinard.

«J'avais besoin d'une bonne pause, parce que l'usure de Salut bonjour s'est fait sentir une fois que j'ai quitté. Je me suis aperçu que la fatigue était là, donc, j'ai ralenti. Ça a fait du bien. Ça a été une pause vraiment salutaire pour moi.»