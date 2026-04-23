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Neuf questions sur l’autonomie provinciale

Souveraineté albertaine: un mouvement marginal en voie de devenir permanent

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 avril 2026 08:15

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Souveraineté albertaine: un mouvement marginal en voie de devenir permanent
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

En octobre 2026, l'Alberta tiendra un référendum historique comprenant neuf questions gouvernementales portant sur l'autonomie provinciale, l'immigration et l'accès aux services.

Au-delà de ces enjeux, une dixième question «fantôme» sur l'indépendance de la province monopolise l'attention.

La première ministre Danielle Smith, bien qu'officiellement opposée à la séparation, utilise cette pression populaire pour négocier avec Ottawa, notamment sur le dossier stratégique d'un oléoduc vers l'Asie via le nord de la Colombie-Britannique.

Si le mouvement séparatiste atteint 20 à 30 % des voix, il deviendrait un facteur politique permanent, à l'instar du mouvement souverainiste québécois.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, jeudi à Lagacé le matin

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