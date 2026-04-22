Coût grandissants des voyages

L'inflation ne prend pas de vacances, alors des Québécois se tournent vers des «destinations dupes», selon le site de voyage Expédia.

Certains décident, par exemple, d'aller à Bruxelles en Belgique, plutôt qu'à Paris, en France, étant donné que les chambres d'hôtel coûtent moins cher.

D'autres Québécois choisissent plutôt le reste du Canada, principalement les maritimes, avec des villes comme Moncton ou encore Halifax.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier, expliquer le sujet, mercredi, à Lagacé le matin.