La tendance CleanTok

Alors que le CleanTok explose sur les réseaux sociaux avec ses astuces de nettoyage, la pharmacienne Marie-Michèle Gazhal, alias Le journal d'une pharmacienne, rappelle l'importance de ne pas négliger l'armoire à médicaments lors du ménage du printemps.

Au-delà de l'organisation, c'est une question de sécurité pour éviter les ingestions accidentelles par des enfants ou des proches.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour se débarrasser des produits périmés ou inutilisés, il est primordial de ne pas les jeter à la poubelle, dans l'évier ou dans la toilette, afin de protéger l'environnement.

La solution la plus sûre et gratuite consiste à rapporter le tout dans un sac à votre pharmacie, où ils seront éliminés de façon professionnelle.