Crosby, Malkin, Letang sur le bord de la retraite?

L'actualité sportive est dominée par les séries de la LNH, où les Penguins de Pittsburgh font face à l'élimination après un revers cinglant de 5-2 contre les Flyers.

À l'Ouest, les Ducks ont créé l'égalité contre les Oilers d'Edmonton, profitant des difficultés et d'une blessure à la cheville de Connor McDavid.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, jeudi à Lagacé le matin.

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