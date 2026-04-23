Taux similaire au tabagisme il y a quinze ans

Alors que la cigarette traditionnelle connaît un déclin historique chez les adolescents montréalais, le vapotage a pris le relais avec une force frappante.

En 2026, les taux de consommation de la cigarette électronique chez les jeunes atteignent des sommets comparables à ceux du tabagisme il y a 15 ans.

Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes filles, qui affichent désormais des niveaux de consommation supérieurs à ceux des garçons.

Écoutez Emmanuelle Prairie, responsable du déploiement d’activités de prévention des dépendances dans les écoles secondaires à Montréal à la Santé publique, faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.