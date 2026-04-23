Alerte aux parents

La GRC a arrêté Jeffrey Roussel pour des activités liées au réseau 764, une entité terroriste décentralisée et nihiliste visant «l'anéantissement de la société par la corruption des jeunes».

Le réseau utilise des plateformes comme Roblox ou Minecraft pour attirer des mineurs vers des discussions privées chiffrées.

Là, les abuseurs exercent du chantage et de l'intimidation, incitant les jeunes à l'automutilation, à la violence ou à la cruauté animale.

Bien que la langue française offre une certaine protection, la GRC appelle les parents et tuteurs à la plus grande vigilance face aux signes de radicalisation ou de blessures suspectes.

Écoutez Mathieu Roussel, superviseur analyste en renseignement à la GRC, expliquer le tout, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.