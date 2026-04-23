Le chef péquiste s'est-il piégé?

Luc Ferrandez critique vivement la visite de Paul St-Pierre Plamondon au Conseil des relations juives et israéliennes (CIJA) et ses propos sur le «frérisme» au sein de l'immigration.

Bien que PSPP ait tenté de nuancer ses déclarations en distinguant les immigrants musulmans pacifiques des militants islamistes, Ferrandez estime que le chef péquiste s'est piégé lui-même.

En s'aventurant sur ce terrain glissant, PSPP s'expose aux accusations de racisme au Parlement fédéral, au lieu de promouvoir une vision positive et culturelle de l'indépendance du Québec.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.