Entente de la FMSQ avec Québec

Le gouvernement du Québec vient d'en venir à une entente de principe, lundi, avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Écoutez l'analyste Philippe Léger commenter cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Entente de principe entre les médecins spécialistes et le gouvernement du Québec;
- Christine Fréchette marque sa différence avec François Legault;
- Les médecins ont frappé un coup de circuit, selon Philippe Léger;
- Les prochaines réformes en santé seront difficiles.
- On anticipe peu de changements dans le prochain Conseil des ministres, Christine Fréchette devant maintenir l’équilibre entre les courants rouge et bleu de la CAQ, notamment avec Bernard Drainville.