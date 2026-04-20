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Entente de la FMSQ avec Québec

«Sincèrement, c'est un coup de circuit pour les médecins» -Philippe Léger

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 avril 2026 17:20

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Léger
Philippe Léger
«Sincèrement, c'est un coup de circuit pour les médecins» -Philippe Léger
Philippe Léger / Cogeco Média

Le gouvernement du Québec vient d'en venir à une entente de principe, lundi, avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Écoutez l'analyste Philippe Léger commenter cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Entente de principe entre les médecins spécialistes et le gouvernement du Québec;
  • Christine Fréchette marque sa différence avec François Legault;
  • Les médecins ont frappé un coup de circuit, selon Philippe Léger;
  • Les prochaines réformes en santé seront difficiles.
  • On anticipe peu de changements dans le prochain Conseil des ministres, Christine Fréchette devant maintenir l’équilibre entre les courants rouge et bleu de la CAQ, notamment avec Bernard Drainville.

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