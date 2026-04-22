Juraj Slafkovsky se bat

Présent à Las Vegas pour un événement de la LNH, José Théodore commente la série entre les Canadiens et le Lightning au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le Canadien revient à Montréal avec une égalité de 1-1, tout va bien;
- Le but vainqueur du Lightning rappelle de très mauvais souvenirs à Théodore;
- Théodore voit toujours le Lightning l'emporte en six matchs;
- Dobes a été exceptionnel, mais Vasilevskiy a été une petite coche au-dessus;
- Les deux meilleurs joueurs des Canadiens jusqu'ici, Juraj Slafkovsky et Josh Anderson: les deux plus gros attaquants;
- Nikita Kucherov a dominé Cole Caufield lors du but égalisateur;
- Bien des observateurs estiment que Slafkovsky n'aurait pas dû se battre...
«On ne veut pas que Slaf se blesse, mais Ovechkin s'est battu quand j'étais à Washington. En séries, on ne pense pas: on y va pour l'émotion. On veut prouver un point et c'est exactement ce que Slaf a fait. Et ça, ça me démontre qui'il est rendu un leader dans ce club.»
Les autres sujets discutés
- Dobes mérite le 3e match à Montréal à 1000 %, mais n'oubliez pas Fowler;
- Théodore aimerait voir Brendan Gallagher lors du troisième match;
- L'histoire de José à Las Vegas avec le trophée Hart.