Un troisième tournoi de la PGA pour le Québécois

Deux semaines après avoir savouré sa première victoire chez les professionnels, le golfeur québécois Joey Savoie participera à l'Omnium canadien à Toronto, son premier tournoi de la PGA en sept ans.
L'athlète de 31 ans a notamment confié qu’il lui était impossible de ne pas ressentir un immense frisson en frappant ses balles à quelques centimètres de supervedettes mondiales comme Brooks Koepka et Max Homa.
Écoutez le golfeur québécois Joey Savoie à l'aube de sa participation à l'Omnium canadien, mardi, au micro de Mario Langlois.
«C'est un cirque la PGA. Il y a beaucoup d'aspects extérieurs au golf avec lesquels tu dois gérer. Des fois t'es un peu un kid aussi, un petit enfant quand tu arrives sur le PGA Tour, puis tu frappes des balles à côté de Max Homa... Faut que tu te pinces un peu parce que tu vis pas ça à chaque semaine. Frapper les balles à côté de Brooks Koepka, Max Homa et ainsi de suite... C'est le fun.»