Un troisième tournoi de la PGA pour le Québécois

Deux semaines après avoir savouré sa première victoire chez les professionnels, le golfeur québécois Joey Savoie participera à l'Omnium canadien à Toronto, son premier tournoi de la PGA en sept ans.

L'athlète de 31 ans a notamment confié qu’il lui était impossible de ne pas ressentir un immense frisson en frappant ses balles à quelques centimètres de supervedettes mondiales comme Brooks Koepka et Max Homa.

Écoutez le golfeur québécois Joey Savoie à l'aube de sa participation à l'Omnium canadien, mardi, au micro de Mario Langlois.