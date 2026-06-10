Omnium canadien RBC

Entraîneur de golf, Daniel Langevin a du travail sur la planche cette semaine en raison de la présence de deux de ses protégés, Laurent Desmarchais et Joey Savoie, à l’Omnium canadien de golf RBC.

Écoutez Daniel Langevin, depuis la région de Toronto, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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