Omnium canadien RBC

Entraîneur de golf, Daniel Langevin a du travail sur la planche cette semaine en raison de la présence de deux de ses protégés, Laurent Desmarchais et Joey Savoie, à l’Omnium canadien de golf RBC.
Écoutez Daniel Langevin, depuis la région de Toronto, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Daniel Langevin détaille l’importance du rappel du plan de match;
- On discute de la gestion du stress médiatique;
- La répartition des entraînements (putting, bois, jeu court);
- Langevin souligne la proximité technique de ses joueurs avec les professionnels du circuit PGA.
- Joey Savoie a participé au Pro-Am, mercredi.