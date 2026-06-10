 Aller au contenu
Omnium canadien RBC

Daniel Langevin aime les chances de Desmarchais et Savoie

par 98.5 Sports

0:00
7:00

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 juin 2026 20:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Daniel Langevin aime les chances de Desmarchais et Savoie
Laurent Desmarchais en 2023 / AP/John Amis

Entraîneur de golf, Daniel Langevin a du travail sur la planche cette semaine en raison de la présence de deux de ses protégés, Laurent Desmarchais et Joey Savoie, à l’Omnium canadien de golf RBC.

Écoutez Daniel Langevin, depuis la région de Toronto, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Daniel Langevin détaille l’importance du rappel du plan de match;
  • On discute de la gestion du stress médiatique;
  • La répartition des entraînements (putting, bois, jeu court);
  • Langevin souligne la proximité technique de ses joueurs avec les professionnels du circuit PGA.
  • Joey Savoie a participé au Pro-Am, mercredi.

Vous aimerez aussi

Joey Savoie dans le même état d'esprit que Rory McIlroy
Les amateurs de sports
Joey Savoie dans le même état d'esprit que Rory McIlroy
0:00
10:45
«Aucun golfeur n'arrive en forme dominante» -Yohann Benson
Les amateurs de sports
«Aucun golfeur n'arrive en forme dominante» -Yohann Benson
0:00
13:15
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Voir 33 buts en quatre matchs, personne ne s'attendait à ça» -Felix Séguin
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Finale offensive
«Voir 33 buts en quatre matchs, personne ne s'attendait à ça» -Felix Séguin
«Jouer le week-end, ça serait une belle histoire» -Yohann Benson
Rattrapage
Omnium Canadien RBC
«Jouer le week-end, ça serait une belle histoire» -Yohann Benson
«Il n'est pas techniquement parfait, mais c'est un bagarreur» -José Théodore
Rattrapage
Brandon Bussi relance les Hurricanes
«Il n'est pas techniquement parfait, mais c'est un bagarreur» -José Théodore
«Si ça ne change pas, les Golden Knights ne gagneront pas cette série» -Dubé
Rattrapage
Carter Hart en désavantage numérique
«Si ça ne change pas, les Golden Knights ne gagneront pas cette série» -Dubé
Mondial de soccer: Meeker Guerrier et Arcadio Marcuzzi présentent «Route 2026»
Rattrapage
Mondial 2026
Un road trip de 20 000 km pour couvrir l'événement
Mondial de soccer: Meeker Guerrier et Arcadio Marcuzzi présentent «Route 2026»
«Alléluia, on a une série !»: les Spurs freinent les Knicks
Rattrapage
Finale de la NBA
«Alléluia, on a une série !»: les Spurs freinent les Knicks
«On ne coache plus avec un marteau !», Antoine Roussel pourfend Mike Babcock
Rattrapage
Un retour dans la LNH pour l'entraîneur?
«On ne coache plus avec un marteau !», Antoine Roussel pourfend Mike Babcock
«C’est un petit peu irréel»: Laurent Desmarchais fera ses débuts en PGA
Rattrapage
Omnium canadien
«C’est un petit peu irréel»: Laurent Desmarchais fera ses débuts en PGA
Joey Savoie à l'Omnium canadien: «Faut que tu te pinces un peu»
Rattrapage
Un troisième tournoi de la PGA pour le Québécois
Joey Savoie à l'Omnium canadien: «Faut que tu te pinces un peu»
Serena Williams réussit son retour en double aux côtés de Victoria Mboko
Rattrapage
Tournoi du Queen's
Serena Williams réussit son retour en double aux côtés de Victoria Mboko
Hilary Knight forcée de jouer à Vegas? Un «joker» sème la pagaille dans la LPHF
Rattrapage
Repêchage d'expansion
Hilary Knight forcée de jouer à Vegas? Un «joker» sème la pagaille dans la LPHF
«C’est plus facile de voir un avenir pour Newhook que pour Dach» -Arpon Basu
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dach devient joueur autonome avec restriction
«C’est plus facile de voir un avenir pour Newhook que pour Dach» -Arpon Basu
«On est rendu à l'étape où il faut se servir des choix pour s'améliorer»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Reconstruction des Canadiens
«On est rendu à l'étape où il faut se servir des choix pour s'améliorer»
«Le parcours un peu parfait des Hurricanes commence-t-il à les hanter ?»
Rattrapage
Finale de la coupe Stanley
«Le parcours un peu parfait des Hurricanes commence-t-il à les hanter ?»