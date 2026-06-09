Le golfeur québécois Laurent Desmarchais effectuera ses premiers pas sur le circuit de la PGA cette semaine, après s'être qualifié de justesse pour la 115ᵉ édition de l'Omnium canadien à Toronto.

L’athlète de 25 ans originaire de Cowansville compte capitaliser sur son momentum de vagues de qualification et sur la puissance de ses coups de départ pour aborder la compétition avec confiance ce jeudi.

Écoutez le golfeur québécois Laurent Desmarchais aborder ses débuts sur le circuit de la PGA, mardi, au micro de Mario Langlois.