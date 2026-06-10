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Le Canada en huitièmes de finale?

«Toutes les équipes peuvent ambitionner d'aller à la phase éliminatoire»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 juin 2026 21:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Wandrille Lefèvre
Wandrille Lefèvre
«Toutes les équipes peuvent ambitionner d'aller à la phase éliminatoire»
La finale de 2022 entre l'Argentine et la France. / AP/Martin Meissner

Le Mondial 2026 qui sera disputé dans trois pays (États-Unis, Canada, Mexique) commence jeudi. Et avec 48 pays en lice au lieu de 32, il y aura plus de monde à la fête, plus de matchs, plus de tout.

Écoutez à ce sujet les spécialistes de soccer Wandrille Lefèvre et Vincent Destouches avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Avec 48 pays, il y aura plus de monde à la fête que jamais;
  • La FIFA va empocher pas moins de 11 milliards $ avec cette présentation;
  • Wandrille Lefèvre sur les surprises: «S'il y a des gros (pays) qui potentiellement sont éliminés, ça veut dire qu'il y a des petits qui arrivent à se faufiler.»
  • Vincent Destouches: «Toutes les équipes peuvent réellement ambitionner d'aller à la phase éliminatoire»;
  • «Le foot, va-t-il sauver cette Coupe du monde?», a titré l'Équipe, en raison de toutes les controverses de visas qui ont précédé l'événement;
  • L'équipe canadienne est amochée. Wandrille Lefèvre fait l'état des lieux;
  • Le Canada est au sein d'un groupe qui lui permet d'espérer sortir de son groupe;
  • Vincent Destouches pense que le Canada va se rendre aux 16e de finale... et peut-être même en huitième de finale;
  • Les matchs préliminaires ont démontré quelques doutes envers le Canada;
  • Les favoris: l'Argentine, le Portugal, la France et l'Espagne.
Vincent Destouches et Wandrille Lefèvre/Cogeco Media

Source: Vincent Destouches et Wandrille Lefèvre/Cogeco Media

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