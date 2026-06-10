Le Canada en huitièmes de finale?

Le Mondial 2026 qui sera disputé dans trois pays (États-Unis, Canada, Mexique) commence jeudi. Et avec 48 pays en lice au lieu de 32, il y aura plus de monde à la fête, plus de matchs, plus de tout.

Écoutez à ce sujet les spécialistes de soccer Wandrille Lefèvre et Vincent Destouches avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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