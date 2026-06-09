Dach devient joueur autonome avec restriction

À l'approche de la date limite du 30 juin pour soumettre les offres qualificatives, l'avenir de Kirby Dach avec les Canadiens de Montréal est de plus en plus incertain.

Sur une possibilité de 328 matchs en saison régulière depuis son arrivée à Montréal, le grand joueur de centre n'en a disputé que 154. De plus, ses performances en séries ont laissé plusieurs partisans sur leur faim.

Pour conserver les droits sur Kirby Dach, qui devient joueur autonome avec restriction, le Tricolore est contraint par les règlements de la LNH de lui soumettre une offre qualificative équivalente à son salaire de la dernière saison, soit 4 millions $.

Si le CH refuse de lui soumettre cette offre d'un an avant le 30 juin, Dach deviendra instantanément libre comme l'air et pourra signer avec l'équipe de son choix sans aucune compensation pour Montréal.

Donneriez-vous les 4 millions $ à Kirby Dach pour le garder à Montréal ?

Écoutez le journaliste de The Athletic, Arpon Basu, analyser les défis qui attendent l'état-major du Tricolore cet été.