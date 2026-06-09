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Reconstruction des Canadiens

«On est rendu à l'étape où il faut se servir des choix pour s'améliorer»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 juin 2026 19:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«On est rendu à l'étape où il faut se servir des choix pour s'améliorer»
Qui aimeriez-vous que Jeff Gorton et Kent Hughes aillent chercher ? / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

La reconstruction du Canadien de Montréal entre officiellement dans une nouvelle phase. À l'approche du repêchage de la LNH, l'organisation est maintenant prête à faire bouger les choses afin d'accélérer sa progression.

Au micro de Mario Langlois, le journaliste de La Presse Mathias Brunet a confirmé que la direction du Tricolore cherchait activement à acquérir un attaquant d'impact pour son top 6.

Selon lui, les partisans doivent s'attendre à une transaction majeure bientôt.

Écoutez le journaliste de La Presse, Mathias Brunet, énumérer ce que les Canadiens devront laisser sur la table pour acquérir un joueur d'impact.

«On est rendu à l'étape où il faut se servir des choix et des espoirs pour s'améliorer. Le Canadien, ça je peux te le confirmer, veut acquérir un joueur dans le top 6. (...) Je suis convaincu que le Canadien va être déçu s'il ne réussit pas à obtenir un joueur d'ici le repêchage.»

Mathias Brunet

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