Reconstruction des Canadiens

La reconstruction du Canadien de Montréal entre officiellement dans une nouvelle phase. À l'approche du repêchage de la LNH, l'organisation est maintenant prête à faire bouger les choses afin d'accélérer sa progression.

Au micro de Mario Langlois, le journaliste de La Presse Mathias Brunet a confirmé que la direction du Tricolore cherchait activement à acquérir un attaquant d'impact pour son top 6.

Selon lui, les partisans doivent s'attendre à une transaction majeure bientôt.

Écoutez le journaliste de La Presse, Mathias Brunet, énumérer ce que les Canadiens devront laisser sur la table pour acquérir un joueur d'impact.