Brandon Bussi relance les Hurricanes

Non seulement Frederik Andersen n'a pas été le gardien des Hurricanes de la Caroline lors du quatrième match de la finale de la coupe de Stanley... il n'était pas en uniforme.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore commenter le changement de gardien des Hurricanes en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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