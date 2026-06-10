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Brandon Bussi relance les Hurricanes

«Il n'est pas techniquement parfait, mais c'est un bagarreur» -José Théodore

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 juin 2026 19:42

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Il n'est pas techniquement parfait, mais c'est un bagarreur» -José Théodore
Le gardien Brandon Bussi face aux Golden Knights. / AP/Candice Ward

Non seulement Frederik Andersen n'a pas été le gardien des Hurricanes de la Caroline lors du quatrième match de la finale de la coupe de Stanley... il n'était pas en uniforme.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore commenter le changement de gardien des Hurricanes en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le choix de Brandon Bussi s'est avéré payant pour les Hurricanes;
  • Est-ce différent d'affronter un gardien gaucher - avec sa mitaine de la main droite - comme Bussi ou Théodore?
  • Quels gardiens étaient les modèles de jeunesse de José Théodore?
  • Les gardiens québécois ont eu un avantage durant des années avec des écoles comme celles de François Allaire;
  • Qui est le meilleur joueur de la finale de la coupe Stanley?
  • Qui va gagner la coupe?
  • Les Oilers vont embaucher Mike Babcock? «Le ouï-dire, c'est un trou de cul», souligne Théodore;
  • Un tournoi de golf avec les anciens des Canadiens;
  • Les meilleures organisations;
  • L'année préférée de José Théodore.
José Théodore/Cogeco Media

Source: José Théodore/Cogeco Media

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