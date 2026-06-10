Finale offensive

La finale de la coupe Stanley est désormais une série de trois matchs au meilleur de deux victoires entre les Hurricanes de la Caroline et les Golden Knights de Las Vegas.
Écoutez le descripteur des matchs à TVA Sports, Félix Séguin, commenter la finale de la coupe Stanley, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Félix Séguin nous parle de ses meilleures finales en 12 ans;
- Pas moins de 33 buts en quatre rencontres, ce n'était pas prévu;
- Les gardiens n'ont pas été à la hauteur;
- Bien difficile de prédire l'issue de la série;
- On compare les ambiances dans les deux arénas;
- La marque des Golden Knights est bien implantée à Las Vegas;
- Félix a songé à être descripteur de hockey dès l'âge de 10 ans;
- La plus-value d'être présent sur place;
- «Jamais le hockey n'a été si rapide».