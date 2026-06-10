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Finale offensive

«Voir 33 buts en quatre matchs, personne ne s'attendait à ça» -Felix Séguin

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 juin 2026 20:26

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Voir 33 buts en quatre matchs, personne ne s'attendait à ça» -Felix Séguin
La série entre les Hurricanes et les Golden Knights / Cogeco Média

La finale de la coupe Stanley est désormais une série de trois matchs au meilleur de deux victoires entre les Hurricanes de la Caroline et les Golden Knights de Las Vegas.

Écoutez le descripteur des matchs à TVA Sports, Félix Séguin, commenter la finale de la coupe Stanley, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Félix Séguin nous parle de ses meilleures finales en 12 ans;
  • Pas moins de 33 buts en quatre rencontres, ce n'était pas prévu;
  • Les gardiens n'ont pas été à la hauteur;
  • Bien difficile de prédire l'issue de la série;
  • On compare les ambiances dans les deux arénas;
  • La marque des Golden Knights est bien implantée à Las Vegas;
  • Félix a songé à être descripteur de hockey dès l'âge de 10 ans;
  • La plus-value d'être présent sur place;
  • «Jamais le hockey n'a été si rapide».

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