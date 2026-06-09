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Repêchage d'expansion

Hilary Knight forcée de jouer à Vegas? Un «joker» sème la pagaille dans la LPHF

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 juin 2026 19:42

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Hilary Knight forcée de jouer à Vegas? Un «joker» sème la pagaille dans la LPHF
Vegas, Hamilton, Detroit et Vancouver auront des équipes de la LPHF en 2026-2027. / AP Photo/Mark Anderson

Si la directrice générale de la Victoire de Montréal, Danielle Sauvageau, a sans surprise protégé son noyau dur composé de Marie-Philip Poulin, Laura Stacey et Ann-Renée Desbiens, le repêchage d'expansion fait déjà très mal à la formation montréalaise.

La récipiendaire du titre de défenseuse de l’année dans la LPHF, Erin Ambrose, fait partie des joueuses laissées sans protection qui ont quitté Montréal.

Ailleurs dans le circuit, le repêchage d'expansion et ses règles singulières ont laissé place à des situations particulières.

Un bras de fer majeur a éclaté entre l'équipe de Détroit, dirigée par Manon Rhéaume, et celle de Las Vegas.

Cette dernière a utilisé sa clause « joker », soit une offre obligatoire de 100 000 $ qu'une joueuse ne peut pas refuser, pour s'approprier Hilary Knight contre son gré.

Écoutez les explications du chroniqueur Pat Laprade sur le processus de repêchage d'expansion de la LPHF, au micro de Mario Langlois.

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