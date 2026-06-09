Tournoi du Queen's

Quatre ans après avoir déserté les terrains, Serena Williams a effectué un retour à la compétition des plus fracassants sur le gazon du Queen’s Club, mardi, aux côtés de Victoria Mboko, sa cadette de 25 ans.

Le duo a causé une immense surprise en éliminant dès le premier tour la Néo-Zélandaise Erin Routliffe et l'Américaine Nicole Melichar-Martinez en deux manches de 7-6 et 6-2.

Écoutez les explications de l'expert en tennis chez Cogeco Média, Hugues Léger, au micro de Mario Langlois.

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