Rencontre avec la PM Christine Fréchette

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a accueilli à l'hôtel de ville, mercredi après-midi, la première ministre du Québec, Christine Fréchette.
La rencontre visait à renforcer la collaboration sur des enjeux prioritaires comme l’itinérance et le logement, particulièrement dans l’Est de Montréal.
Écoutez à ce sujet la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, au micro de Philippe Cantin.
«Je pense que nous avons tiré des enseignements sur les enjeux d'itinérance et de logement, mais au-delà de l'enjeu [...], je veux m'assurer que Montréal soit à la table de décision sur les dossiers et les projets que nous voulons porter ensemble. Je veux que Montréal soit traitée comme un véritable partenaire financier, un partenaire qui veut réaliser des projets concrets et rapides pour l'itinérance. Je vais d'ailleurs m'entretenir prochainement avec le ministre Lionel Carmant sur ces enjeux.»