Rencontre avec la PM Christine Fréchette

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a accueilli à l'hôtel de ville, mercredi après-midi, la première ministre du Québec, Christine Fréchette.

La rencontre visait à renforcer la collaboration sur des enjeux prioritaires comme l’itinérance et le logement, particulièrement dans l’Est de Montréal.

Écoutez à ce sujet la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, au micro de Philippe Cantin.