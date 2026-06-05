Le débat sur l’avenir du Stade olympique de Montréal s’intensifie à l’approche de son 50e anniversaire en 2026, alors qu’énormément d’argent a été investi pour le rénover.

Est-ce un bon choix de préserver ce bâtiment, dont les frais de réparations font penser à un gouffre sans fin?

Écoutez le chroniqueur Biz en discuter vendredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.