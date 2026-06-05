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Débat sur l'avenir du Stade olympique

«On a mis trop d'argent pour ne pas le rendre fonctionnel pour de bon»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 juin 2026 17:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
«On a mis trop d'argent pour ne pas le rendre fonctionnel pour de bon»
Le débat sur l’avenir du Stade olympique de Montréal s’intensifie à l’approche de son 50e anniversaire en 2026, alors qu’énormément d’argent a été investi pour le rénover. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Le débat sur l’avenir du Stade olympique de Montréal s’intensifie à l’approche de son 50e anniversaire en 2026, alors qu’énormément d’argent a été investi pour le rénover.

Est-ce un bon choix de préserver ce bâtiment, dont les frais de réparations font penser à un gouffre sans fin?

Écoutez le chroniqueur Biz en discuter vendredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«Démolir ce stade là, ça coûterait aussi cher que de le rénover. On parle à peu près, jusqu'à 2 milliards en comptant l'inflation pour le dynamiter. Donc, à ce stade, en effet, pour le meilleur et pour le pire, le Big O est là pour rester, donc autant faire contre mauvaise fortune bon cœur. Puis rendu là, on a mis trop d'argent pour ne pas le rendre fonctionnel pour de bon.»

Biz

Le chroniqueur explique ensuite comment il sera réutilisé, notamment pour des événements sportifs.

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