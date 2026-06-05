Le basketball québécois en forte croissance

Alors que les finales de la NBA battent leur plein, Montréal est actuellement le théâtre de la NBA House dans Griffintown, un événement d’envergure internationale qui tâte le terrain pour l'établissement d'une future franchise dans la métropole.

En parallèle, le basketball est le sport qui connaît la plus forte croissance au Québec, affichant une hausse de 40 % des inscriptions depuis dix ans.

Est-ce que Montréal devrait accueillir une équipe de la NBA ou même de la WNBA ?

Écoutez à ce sujet le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet et la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf au micro de Philippe Cantin.