Le basketball québécois en forte croissance

Alors que les finales de la NBA battent leur plein, Montréal est actuellement le théâtre de la NBA House dans Griffintown, un événement d’envergure internationale qui tâte le terrain pour l'établissement d'une future franchise dans la métropole.
En parallèle, le basketball est le sport qui connaît la plus forte croissance au Québec, affichant une hausse de 40 % des inscriptions depuis dix ans.
Est-ce que Montréal devrait accueillir une équipe de la NBA ou même de la WNBA ?
Écoutez à ce sujet le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet et la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf au micro de Philippe Cantin.
«Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'intérêt pour la WNBA. Parce qu'on le sait, on a un club cette année qui est arrivé à Toronto, et il y aura deux matchs qui vont être présentés en juillet à Montréal. Est-ce qu'on est en train de tâter le terrain, de mettre le gros orteil dans l'eau ? Moi, je pense que ceci explique peut-être cela.»
«Je n’ai que 45 ans. De mon vivant, je pense voir une équipe de la NBA un jour [à Montréal]. Je crois que le marché est assez gros, et l'immigration aide beaucoup en ce sens-là aussi.»
Autre sujet abordé:
- On fait le point sur la finale de la NBA Spurs-Knicks.