Une première mondiale historique

La ville de Québec a été désignée région de biosphère par l'UNESCO vendredi.
C'est la toute première fois de l'histoire qu'une ville entière reçoit cette prestigieuse distinction pour sa cohabitation harmonieuse entre l'urbanisme, sa canopée et la biodiversité.
Cette distinction de l'UNESCO s'ajoute à celles déjà octroyées par l'organisme à Québec à titre de patrimoine mondial et de ville créative.
Écoutez le maire Bruno Marchand, commenter cette nouvelle et la venue d'une équipe de la LCF à Québec, au micro de Philippe Cantin.
«On est la seule ville dans les Amériques à avoir trois désignations de l'UNESCO et l'une des rares au monde. Il y en a moins de dix qui ont trois désignations de l'UNESCO. C'est un Grand Chelem pour Québec, c'est extraordinaire.»
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