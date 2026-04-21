Le premier ministre canadien Mark Carney organise le Sommet canadien de l'investissement à Toronto les 14 et 15 septembre, visant à attirer 1000 milliards de dollars d'investissements étrangers.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une initiative canadienne qui s'inspire à Choose France lancée en 2018 par le président Emmanuel Macron. Depuis, la France est numéro un en Europe des investissements étrangers;
- Le premier ministre canadien souhaite réduire la réglementation pour rendre le Canada plus attrayant;
- Les réactions américaines restent mitigées;
- On discute du potentiel nouveau président de la Fed.