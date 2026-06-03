L'attitude belliqueuse de Donald Trump a incité le Canada à accroître ses dépenses militaires et la surveillance de son territoire, notamment dans l'Arctique.

Cela a stimulé l'essor de robots entièrement québécois, développés par l'entreprise Tessellate Robotics en collaboration avec la Défense Canada, pour des tâches de ravitaillement, d'évacuation et de reconnaissance.

Écoutez Dominic Baril, cofondateur et président-directeur général (CEO) de Tessellate Robotics, une entreprise québécoise spécialisée dans les systèmes de navigation autonomes hors route.

Tesla Robotics, l'entreprise québécoise spécialisée dans les systèmes de navigation autonomes hors route, collabore avec la Défense canadienne et le Centre de recherche de Valcartier pour développer des robots capables d’opérer dans des conditions extrêmes, résistant aux aurores boréales qui perturbent le GPS grâce à des capteurs alternatifs.

Baril souligne l’importance de la collaboration canadienne pour rivaliser technologiquement avec les États-Unis.