En dépit d'une belle victoire à l'arraché

Charles Jourdain a remporté une victoire serrée (29-28) par décision unanime lors de l'UFC Fight Night à Winnipeg, samedi, face à Kyler Phillips, un adversaire du Top 15 mondial.

Écoutez Charles Jourdain commenter sa victoire au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

L'athlète d'art martiaux mixtes admet qu'il n'était pas convaincu d'avoir gagné au moment de la décision des juges.

«La plupart des gens connaissent mon palmarès, savent que je n'ai jamais été très chanceux quand il s'agissait de laisser ça entre les mains des juges. Selon les anciens critères... Ça fait plus de 17 ans que je combats. Selon les anciens critères, les amenées au sol étaient quelque chose qui aurait dû me coûter beaucoup plus cher. Mais selon les critères d'aujourd'hui, c'était le dommage, la pression. Et après avoir regardé le combat une deuxième fois, la tête froide, j'ai remporté le deuxième et le troisième round.