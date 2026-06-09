Mélissa Bédard et Mikes: l'envers de la médaille

Une publication virale de Mélissa Bédard, dénonçant la menace d'expulsion de sa famille d'un restaurant Mikes en raison de la turbulence de ses enfants, a enflammé les réseaux sociaux.

Si la chaîne s'est officiellement excusée, le chroniqueur Frédéric Labelle explore une autre facette de la crise: le manque de jugement de certains parents dans les lieux publics.

Entre la baisse généralisée de la tolérance et l'émergence de la tendance globale du «no kids» — qui bannit les mineurs de certains commerces ou mariages —, on se questionne sur «l'art de vivre» en société.

Écoutez Frédéric Labelle parler du phénomène, lors de sa chronique réseaux sociaux, mardi à Lagacé le matin.