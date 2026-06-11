Les Hurricanes de la Caroline et les Golden Knights de Las Vegas vont s'affronter jeudi soir lors du cinquième match de la finale de la coupe Stanley.
Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, qui est à Raleigh, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Qui sera le gardien des Hurricanes?
- Frederik Andersen est-il blessé?
- L'entraîneur John Tortorella évoque l’intensité et l’imprévisibilité de la série;
- Les rumeurs circulent sur Dylan Larkin, des Red Wings de Detroit;
- Des changements chez les Oilers d’Edmonton;
- Les Canadiens de Montréal pourraient cibler un deuxième centre et un défenseur droitier.