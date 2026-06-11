Le plus grand retour en finale de la NBA

Les Knicks de New York ont effacé le déficit le plus lourd de l'histoire (29 points), mercredi, en arrachant une victoire de 107-106 aux Spurs de San Antonio.
Écoutez le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet commenter cette remontée historique avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un match spectaculaire au Madison Square Garden, couronné par le panier décisif de OG Anunoby avec moins de deux secondes à faire au match;
- Les Spurs, «L'équipe de basketball la plus stupide de l'histoire de la civilisation», selon Charles Barkley;
- Maxim P. Paquet estime que l'entraîneur des Spurs, Mitch Johnson, doit porter le blâme de cette défaite;
- La jeunesse, la fatigue et des choix tactiques discutables expliquent aussi ce revers.