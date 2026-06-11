Le plus grand retour en finale de la NBA

Les Knicks de New York ont effacé le déficit le plus lourd de l'histoire (29 points), mercredi, en arrachant une victoire de 107-106 aux Spurs de San Antonio.

Écoutez le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet commenter cette remontée historique avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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