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Le plus grand retour en finale de la NBA

Des erreurs tactiques ont causé la perte des Spurs contre les Knicks

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 juin 2026 19:07

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet
Des erreurs tactiques ont causé la perte des Spurs contre les Knicks
Karl-Anthony Towns et Og Anunoby célèbrent la victoire des Knicks / AP//Frank Franklin II

Les Knicks de New York ont effacé le déficit le plus lourd de l'histoire (29 points), mercredi, en arrachant une victoire de 107-106 aux Spurs de San Antonio.

Écoutez le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet commenter cette remontée historique avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un match spectaculaire au Madison Square Garden, couronné par le panier décisif de OG Anunoby avec moins de deux secondes à faire au match;
  • Les Spurs, «L'équipe de basketball la plus stupide de l'histoire de la civilisation», selon Charles Barkley;
  • Maxim P. Paquet estime que l'entraîneur des Spurs, Mitch Johnson, doit porter le blâme de cette défaite;
  • La jeunesse, la fatigue et des choix tactiques discutables expliquent aussi ce revers.

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