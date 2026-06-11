La Coupe du monde 2026 a pris son envol, jeudi après-midi, à Mexico, avec une rencontre entre le Mexique et l'Afrique du Sud.
Écoutez le journaliste Jeremy Filosa faire le résumé de la journée en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le Mexique a battu l'Afrique du Sud 2-0 en lever de rideau du Mondial 2026;
- Pas moins de trois cartons rouges ont été décernés lors de ce match;
- Le Canada affronte la Bosnie-Herzégovine à Toronto, vendredi.
- Moïse Bombito sera de la formation, vendredi, mais vraisemblablement pas comme partant;
- Alphonso Davies ne prendra pas part au match de vendredi;
- Ismaël Koné est pressenti pour un transfert important;
- Le CF Montréal, sans joueur désigné, attend un marché des transferts actifs post-Coupe du monde.