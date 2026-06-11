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Mondial 2026

Moïse Bombito en uniforme, vendredi

par 98.5 Sports

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11:52

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 juin 2026 19:49

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Moïse Bombito en uniforme, vendredi
Moïses Bombito. / AP/Nell Redmond

La Coupe du monde 2026 a pris son envol, jeudi après-midi, à Mexico, avec une rencontre entre le Mexique et l'Afrique du Sud.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa faire le résumé de la journée en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le Mexique a battu l'Afrique du Sud 2-0 en lever de rideau du Mondial 2026;
  • Pas moins de trois cartons rouges ont été décernés lors de ce match;
  • Le Canada affronte la Bosnie-Herzégovine à Toronto, vendredi.
  • Moïse Bombito sera de la formation, vendredi, mais vraisemblablement pas comme partant;
  • Alphonso Davies ne prendra pas part au match de vendredi;
  • Ismaël Koné est pressenti pour un transfert important;
  • Le CF Montréal, sans joueur désigné, attend un marché des transferts actifs post-Coupe du monde.

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