Le Mondial et ses traditions

Geneviève Tardif a animé mercredi soir le gala du Temple de la renommée du Club de la médaille d'or. Et ça ressemblait à un bel événement familial.

Écoutez Geneviève Tardif au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

À titre de précision, notons que le premier boursier du Club de la médaille d'or était Réjean Houle, en 1969.

Parmi les intronisés, mercredi, il y avait la joueuse de tennis Aleksandra Woziak, la bâtisseuse Catherine Laroche et le patineur de vitesse Charles Hamelin... le conjoint de Geneviève.

«À la base, on m'a demandé d'animer le gala, mais je n'étais pas au courant des intronisés. Quand j'ai su ça, j'ai dit: ben voyons donc! C'est donc bien spécial, mais j'ai trouvé ça super le fun. parce que c'était très familial»

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