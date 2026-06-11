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Le Mondial et ses traditions

Le Japon, équipe Cendrillon du Mondial?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 juin 2026 20:53

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif
Le Japon, équipe Cendrillon du Mondial?
Geneviève Tardif / Cogeco Média

Geneviève Tardif a animé mercredi soir le gala du Temple de la renommée du Club de la médaille d'or. Et ça ressemblait à un bel événement familial.

Écoutez Geneviève Tardif au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

À titre de précision, notons que le premier boursier du Club de la médaille d'or était Réjean Houle, en 1969.

Parmi les intronisés, mercredi, il y avait la joueuse de tennis Aleksandra Woziak, la bâtisseuse Catherine Laroche et le patineur de vitesse Charles Hamelin... le conjoint de Geneviève.

«À la base, on m'a demandé d'animer le gala, mais je n'étais pas au courant des intronisés. Quand j'ai su ça, j'ai dit: ben voyons donc! C'est donc bien spécial, mais j'ai trouvé ça super le fun. parce que c'était très familial»

Les autres sujets discutés

  • Deux personnalités ont reçu des prix inspiration: Pierre Lavoie (du Défi Pierre Lavoie) et Annie Larouche, qui vient de quitter les Roses de Montréal;
  • Geneviève Tardif va être animatrice durant la Coupe du monde au Réseau des sports;
  • On discute des traditions des supporters islandais, japonais et bosniens.
  • Tardif pense que le Japon sera l'équipe Cendrillon du Mondial.
Geneviève Tardif/Cogeco Media

Source: Geneviève Tardif/Cogeco Media

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