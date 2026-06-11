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Rasmus Andersson avec les Canadiens?

«S'il n'est pas trop gourmand, ça peut être une acquisition intéressante»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 juin 2026 19:32

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«S'il n'est pas trop gourmand, ça peut être une acquisition intéressante»
Rasmus Andersson. / AP/Tony Gutierrez

À l'approche du repêchage de la LNH, on parle des enjeux du marché des joueurs autonomes dans la LNH.

Écoutez Mathias Brunet, de La Presse, se pencher sur le sujet au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon Brunet, un joueur devient autonome dans la fenêtre 28-30 ans. Or, les belles années d'un joueur, ce sont de 23 à 28 ans. Ça, ce sont de grosses années. Après, les organisations payent pour les années qui vont aller en déclin, tranquillement.

Les Canadiens pourraient aller chercher quelques pièces, selon lui. Parmi elles, le défenseur droitier des Golden Knights de Las Vegas, Rasmus Andersson (29 ans).

«S'il n'est pas trop gourmand, ça peut être une acquisition intéressante à ce stade.»

Les autres sujets discutés

  • Pas question de courir après Alex Tuch (30 ans, Sabres de Buffalo) qui demanderait 10 millions $ par saison;
  • Est-ce que David Reinbacher va disputer 18 à 21 minutes par match avec les Canadiens en 2026-2027?
  • La priorité des Canadiens: «Un attaquant pour le Top 6, ailier ou centre»;
  • Le Tricolore doit privilégier des joueurs dans la tranche d’âge du noyau (22-27 ans);
  • Des transactions sont attendues avant le repêchage, avec le premier choix du Canadien potentiellement en jeu.

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