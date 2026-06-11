Rasmus Andersson avec les Canadiens?

À l'approche du repêchage de la LNH, on parle des enjeux du marché des joueurs autonomes dans la LNH.

Écoutez Mathias Brunet, de La Presse, se pencher sur le sujet au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon Brunet, un joueur devient autonome dans la fenêtre 28-30 ans. Or, les belles années d'un joueur, ce sont de 23 à 28 ans. Ça, ce sont de grosses années. Après, les organisations payent pour les années qui vont aller en déclin, tranquillement.

Les Canadiens pourraient aller chercher quelques pièces, selon lui. Parmi elles, le défenseur droitier des Golden Knights de Las Vegas, Rasmus Andersson (29 ans).

«S'il n'est pas trop gourmand, ça peut être une acquisition intéressante à ce stade.»

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