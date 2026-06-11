Écoutez la chronique La valeur du sport, avec Hughes Léger, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La Coupe du monde génère des revenus de 13 milliards $ pour la FIFA, une hausse de 73 % par rapport au cycle précédent, avec 48 équipes et 104 matchs;
- La FIFA a mis sur pied sa propre plateforme de revente de billets de seconde main;
- Le taux de réservation des hôtels inquiète et les prix sont à la baisse;
- Le test du soccer nord-américain: que le soccer devienne un sport ultra-populaire, au même titre que le baseball et le football américain;
- Les Roses de Montréal ont un nouveau commanditaire: Desjardins;
- Les 5 milliards de téléspectateurs attendus vont se retrouver sur une foule de plateformes.