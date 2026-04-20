Vers une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans?

Alors que le gouvernement fédéral songe à interdire l’accès aux réseaux sociaux pour les adolescents de moins de 16 ans, un mouvement citoyen souhaite accélérer les choses et tente de relancer le débat autour de l'utilisation de ces plateformes chez les jeunes.

Inspirée d’initiatives en Australie, au Brésil et au Royaume‑Uni, la démarche s’appuie sur les progrès des technologies d’estimation d’âge, tout en reconnaissant leurs limites.

Le groupe réclame des amendes dissuasives, une application rapide de lois encadrant l'usage des réseaux sociaux chez les jeunes canadiens, et a lancé une pétition nationale pour soutenir l’adoption d’une législation stricte.

Écoutez Jean-Sébastien Giroux, porte-parole officiel d’Age Standard, aborder le sujet, lundi, à La commission.