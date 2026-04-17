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Une situation extrêmement précaire

Cessez-le-feu au Liban: un répit fragile dans une région sous tension

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 avril 2026 08:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Cessez-le-feu au Liban: un répit fragile dans une région sous tension
Des débris d'un bâtiment détruit sont éparpillés après une frappe aérienne israélienne à Kfar Roumman, dans le sud du Liban, le vendredi 17 avril 2026, à la suite d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. / (AP Photo/Hassan Ammar)

Alors que Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban, la situation demeure extrêmement précaire sur le terrain.

Écoutez l'ancienne ambassadrice du Canada aux Nations unies, Louise Blais, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle souligne que cette entente a été conclue avec le gouvernement libanais, mais n'inclut pas formellement le Hezbollah, acteur non étatique clé soutenu par l'Iran.

Bien que la milice ait pris acte de la trêve, les frappes israéliennes se sont intensifiées jusqu'à la dernière minute pour démanteler des infrastructures militaires stratégiques.

Sur l'échiquier géopolitique, Louise Blais estime que le véritable gagnant de cette instabilité demeure la Chine, qui profite des réserves pétrolières iraniennes et de l'affaiblissement de l'influence américaine.

Malgré les déclarations de victoire de Donald Trump, l'ouverture de cette «boîte de Pandore» avec l'Iran rend les discussions diplomatiques futures particulièrement complexes.

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