Trump mulitplie les opérations aériennes

Somalie, Irak, Yémen, Iran, Venezuela, Syrie, Nigéria: Donald Trump ne s'est pas gêné pour mener des opérations aériennes à l'étranger lors de ses deux mandats.

Une situation qui n'est pas anodine, explique l'expert Jean-François Lépine, qui se base sur un papier du New York Times pour établir qu'il est plus facile pour le président américain de mener des opérations dans les airs, que de régler des conflits politiques complexes par la voie de la diplomatie.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Lépine analyser la politique internationale, lundi, à Lagacé le matin.