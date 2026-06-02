Le fonds - controversé - de 1,8 milliard de dollars lié au fisc américain pour dédommager les gens qui se disaient brimés par l'administration Biden est abandonné.
Écoutez l'analyste et chercheuse de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le fonds de 1,8 milliard $ de dédommagement meurt au feuilleton;
- En revanche, l'entente avec le fisc américain et Donald Trump et sa famille demeure;
- Pourquoi Donald Trump voit-il si souvent son médecin?;
- Trump aurait traité en privé le président d'Israël de «maudit fou»;
- Où en sommes-nous dans la guerre des États-Unis contre l'Iran?
- On discute de l'élection à la mairie de Los Angeles.