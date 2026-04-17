Céline Dion a procédé au lancement d'une toute nouvelle chanson signée par Jean-Jacques Goldman.

La pièce, intitulée Dansons, écrite en 2020, n'a été enregistrée que récemment par la chanteuse, qui amorcera en septembre une série de spectacles à Paris.

Cette chanson, qui sera suivie de deux autres au cours des prochains mois, serait le prélude à un nouvel album francophone qui pourrait être lancé vers la fin de l'année.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes musicales.